В Харькове вводят дополнительные ограничения. Причиной этому стал рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает заместительница городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан.

В театры и кино будут пускать только с COVID-сертификатом.

Ограничения касаются заведений в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы.

Кроме того, работникам этих заведений предоставляется право проверять COVID-сертификаты, удостоверяют двукратную вакцинацию.

В городе каждый день вакцинируют более 5 тысяч человек.

Сейчас в Харькове сделано 357 тысяч прививок, а более 146 тысяч харьковчан получили две дозы вакцины.

Напомним, что в "красной" карантинной зоне работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других массовых заведений разрешена при условии 100% вакцинации персонала и посетителей.

Проверять наличие COVID-сертификатов должны сами представители бизнеса, а контролировать соблюдение ограничений будет полиция.

В зоне риска попадания в "красную" зону также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Критическая ситуация и в Киеве.

Как сообщали "Подробности", в Александровскую больницу, которая в столице является опорной для лечения больных с коронавирусом, вечером 5 октября выстроилась очередь машин "скорой помощи".