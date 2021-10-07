"Только для вакцинированных: в Харькове ужесточают карантин [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В Харькове вводят дополнительные ограничения. Причиной этому стал рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает заместительница городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан.
В театры и кино будут пускать только с COVID-сертификатом.
Ограничения касаются заведений в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы.
Кроме того, работникам этих заведений предоставляется право проверять COVID-сертификаты, удостоверяют двукратную вакцинацию.
В городе каждый день вакцинируют более 5 тысяч человек.
Сейчас в Харькове сделано 357 тысяч прививок, а более 146 тысяч харьковчан получили две дозы вакцины.
Напомним, что в "красной" карантинной зоне работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других массовых заведений разрешена при условии 100% вакцинации персонала и посетителей.
Проверять наличие COVID-сертификатов должны сами представители бизнеса, а контролировать соблюдение ограничений будет полиция.
В зоне риска попадания в "красную" зону также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Критическая ситуация и в Киеве.
Как сообщали "Подробности", в Александровскую больницу, которая в столице является опорной для лечения больных с коронавирусом, вечером 5 октября выстроилась очередь машин "скорой помощи".
по теме
Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади зможуть працювати, лише якщо їхні співробітники та відвідувачі стовідсотково вакциновані.
В Украине три области соответствуют критериям "красной" зоны карантина
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в городе могут ввести ограничения из-за коронавируса
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что для некоторых украинцев могут изменить карантин
С четверга, 23 сентября, Киев перешел в "желтую" зону карантина. В связи с этим в столице Украины ввели ряд запретов