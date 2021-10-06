Возле Александровской больницы в Киеве выстроилась очередь из скорых с больными COVID-19 (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. За последние сутки в столице COVID-19 выявили у 792 человек, 11 пациентов умерли, сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
На въезде в Александровскую больницу, где лечат киевлян с COVID-19, выстроилась очередь из карет скорой помощи. В паблике "Киев Оперативный" в Telegram показали видео из-под больницы.
"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов", - говорится в сообщении.
В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью коронавируса, тяжелых пропускают без очереди и сразу отправляют в реанимацию.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. Вчера "Подробности" писали об очереди "скорых" у ворот Клинической больницы скорой помощи Львова.
Напомним, что за сутки в Украине коронавирус диагностировали у 12 662 человек, 320 - скончались.
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