В Киеве стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. За последние сутки в столице COVID-19 выявили у 792 человек, 11 пациентов умерли, сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

На въезде в Александровскую больницу, где лечат киевлян с COVID-19, выстроилась очередь из карет скорой помощи. В паблике "Киев Оперативный" в Telegram показали видео из-под больницы.

"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов", - говорится в сообщении.

В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью коронавируса, тяжелых пропускают без очереди и сразу отправляют в реанимацию.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. Вчера "Подробности" писали об очереди "скорых" у ворот Клинической больницы скорой помощи Львова.

Напомним, что за сутки в Украине коронавирус диагностировали у 12 662 человек, 320 - скончались.