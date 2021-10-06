Во Львове с 14 октября усиливают карантинные ограничения. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это должны с умом. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19. Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в "красной" карантинной зоне работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других массовых заведений разрешена при условии 100% вакцинации персонала и посетителей.

Проверять наличие COVID-сертификатов должны сами представители бизнеса, а контролировать соблюдение ограничений будет полиция.

В зоне риска попадания в "красную" зону также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Критическая ситуация и в Киеве.

Как сообщали "Подробности", в Александровскую больницу, которая в столице является опорной для лечения больных с коронавирусом, вечером 5 октября выстроилась очередь машин "скорой помощи".