"Надо принимать непопулярные решения": во Львове вводят жесткий карантин [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
Во Львове с 14 октября усиливают карантинные ограничения. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.
Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это должны с умом. Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19. Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что в "красной" карантинной зоне работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других массовых заведений разрешена при условии 100% вакцинации персонала и посетителей.
Проверять наличие COVID-сертификатов должны сами представители бизнеса, а контролировать соблюдение ограничений будет полиция.
В зоне риска попадания в "красную" зону также Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Критическая ситуация и в Киеве.
Как сообщали "Подробности", в Александровскую больницу, которая в столице является опорной для лечения больных с коронавирусом, вечером 5 октября выстроилась очередь машин "скорой помощи".
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