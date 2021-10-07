Расширенная поддержка для "старых" устройств Samsung подошла к концу. Патчи безопасности для смартфона Samsung Galaxy Note 8, поступившего в продажу в 2017 году, больше выходить не будут.

4 года назад Samsung Galaxy Note 8 стал настоящим "спасением" для компании, которая смогла реабилитироваться после серьезного скандала со взрывоопасным Galaxy Note 7 – это устройство даже запрещали заносить на борт самолетов.

На рынке Samsung Galaxy Note 8 появился с фирменным пользовательским интерфейсом и операционной системой Android 7.1.1 Nougat. На текущий момент смартфон обладает относительно свежим обновлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.

В течение следующих трех лет Samsung Galaxy Note 8 получал патчи безопасности операционной системы ежемесячно.

С октября прошлого года компания начала выпускать заплатки ОС раз в квартал. Обновление, которое устройство получило в августе 2021 года, стало последним. Samsung полностью исключила Galaxy Note 8 из своего расписания обновлений безопасности, сообщает SamMobile.

Таким образом, Galaxy Note 8 является смартфоном-долгожителем среди Android-устройств. Мало какой смартфон так долго получал обновления безопасности, не многие производители поддерживают свои устройства так долго.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как продажи Samsung Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 достигли отметки в 1 млн устройств. В то же время Samsung представили 200-мегапиксельную фотокамеру для смартфонов.