В четверг, 7 октября, в "Слуге народа" рассказали о причинах для отставки Дмитрия Разумкова. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко с трибуны парламента.

"Дмитрий Разумков отступил от общих принципов и решил, что собственные политические и просто жизненные амбиции - выше командных целей и договоренностей. В то же время парламент реформ начал понемногу превращаться в парламент времен Владимира Литвина, где лицемерие, двуличие, использование двойных, а то и тройных стандартов - стало обыденностью. Именно поэтому Дмитрий Разумков больше не может быть членом команды и представлять нашу партию на такой высокой должности", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В партии говорят, что когда-то первый номер в списке превратил парламент в место, где лицемерие, двуличие, использование двойных, а то и тройных стандартов - стало обыденностью. И пока у депутатов, как и у избирателей есть множество вопросов к его работе.

Как так случилось, что в Раде начал работать принцип "друзьям и себе - все, а врагам - регламент"? Почему 15 месяцев не назначался руководитель аппарата ВРУ? Почему, если мы такие фанаты Регламента, почти ежедневно нарушалась норма о том, что выступать на заседаниях надо по теме вопроса? Почему год для журналистов не открывались кулуары "из ковида", но вдруг открылись за день до обсуждения вопроса вашего снятия с должности Почему в конце концов парламент превратился в тормоз для реформ и для курса президента?

Также у "Слуги народа" вопросы и к массовой поддержке Дмитрия Разумкова со стороны пророссийских СМИ и одновременно якобы проевропейской оппозиции. Мол, если экс-спикер хочет стать отдельным национальным политиком, то надо понять, кто он и за что он выступает.

После отставки Разумкова депутаты взялись за представление кандидатур ему на замену. В частности:

депутатская фракция "Слуга народа" предлагала Руслана Стефанчука,

группа народных депутатов предложила председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, а также позафракциного депутата Гео Лероса,

представителя "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и депутата из "ЕС", медика-добровольца, основательницы медицинского батальона "Госпитальеры" Яну Зинкевич.

В конечном итоге Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Наиболее вероятным считают назначение действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. В своей речи он сразу назвал свои приоритеты в работе - создавать качественное законодательство.

Парламент, как единственный законодательный орган, всегда был тем местом, где переплеталась политика и законотворчество. Но мне кажется, что в парламенте иногда становится слишком много политики и очень мало профессионального законотворчества. Должность председателя Верховной рады Украины я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения именно качества нашего законодательства.

По его мнению, фундаментом дальнейшего совершенствования законодательства могут стать законопроекты о референдуме, о правотворческой деятельности, об уголовной ответственности за кнопкодавство, о десоветизации законодательства, о рекодификации гражданского законодательства.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.

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