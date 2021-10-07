Консультативный комитет Германии по вакцинам разрешил использование бустерной дозы для лиц старше 70 лет. Об этом пишетThe Guardian.

Дополнительной дозой будут прививать через шесть месяцев после окончания стандартного курса.

Повторную прививку препаратами Pfizer-BioNTech или Moderna разрешено делать не ранее, чем через шесть месяцев после завершения стандартного курса.

Иммунная защита после вакцинации с возрастом уменьшается и прорывные инфекции все чаще могут привести к тяжелым заболеваниям.

Отмечается, что лица, которые вакцинировались однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson, должны получить бустерную прививку уже через четыре недели.

Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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