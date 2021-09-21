Бустерная доза Johnson & Johnson повышает ее эффективность до 94% [ Редактировать ]
Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson от коронавируса обеспечивает защиту от симптоматического заболевания COVID-19 на уровне 94%. Этот показатель сопоставим с двухдозовай вакцинацией препаратами Moderna или Pfizer.
Сообщается, что компания опубликовала исследования, посвященных различным аспектам ее вакцины Janssen, и заявила, что с помощью дополнительной дозы можно усилить иммунитет против COVID.
"Наши обширные фактические данные и исследования третьей фазы подтверждают, что однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson обеспечивает надежную и длительную защиту от госпитализаций, связанных с COVID-19. Но когда вводится бустерная вакцина, сила защиты от COVID-19 еще больше возрастает", - заявил руководитель отдела исследований и разработок Janssen Матай Маммен.
Сообщается, что у людей, которые получили бустерную вакцину через полгода после первой прививки, наблюдалось 12-кратное увеличение антител. Введение второй дозы через два месяца генерирует всего лишь четырехкратное их увеличение.
Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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