Коронавирус атакует Украину: статистика на 9 октября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 8 октября, зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1477, медработников - 298).
Необходимость ежегодной вакцинации пока изучается - директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3571 человек;
- летальных случаев - 250;
- выздоровели - 5364 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 53313 человек,
- методом ИФА - 10132 лица,
- экспресс-тестами - 42584 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2529913 человек;
- выздоровели - 2287846 человек;
- летальных случаев - 58 331;
- проведения ПЦР-тестов - 13217913.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.
Читайте также, Европейское агенство по лекарственным средствам приняло решение одобрить к использованию две новых вакцины от коронавирусной инфекции. К концу осени исследователи Агенства начнут оценивать эффективность вакцины от COVID-19 для детей, а также лекарство от коронавируса в форме таблеток.
Кроме того, ученые провели сенсационное исследование, в ходе которого выяснили, что мутация одного из генов приводит к тому, что человеческий организм "вооружается" защитой против коронавирусной инфекции. Изменение в гене OAS1, заключающееся в присоединении жира к белку.
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