В Украине за прошлые сутки, 8 октября, зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1477, медработников - 298).

Необходимость ежегодной вакцинации пока изучается - директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3571 человек;

летальных случаев - 250;

выздоровели - 5364 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 53313 человек,

методом ИФА - 10132 лица,

экспресс-тестами - 42584 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2529913 человек;

выздоровели - 2287846 человек;

летальных случаев - 58 331;

проведения ПЦР-тестов - 13217913.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

Читайте также, Европейское агенство по лекарственным средствам приняло решение одобрить к использованию две новых вакцины от коронавирусной инфекции. К концу осени исследователи Агенства начнут оценивать эффективность вакцины от COVID-19 для детей, а также лекарство от коронавируса в форме таблеток.

Кроме того, ученые провели сенсационное исследование, в ходе которого выяснили, что мутация одного из генов приводит к тому, что человеческий организм "вооружается" защитой против коронавирусной инфекции. Изменение в гене OAS1, заключающееся в присоединении жира к белку.

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