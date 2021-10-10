​Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Исполнять обязанности главы правительства будет министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Себастьян Курц остается главой Австрийской народной партии и возглавит фракцию этой партии в Национальном совете (нижняя палата парламента), получив депутатский мандат.

Правоохранительные органы считают, что в 2016-2018 годах, когда Курц занимал пост канцлера, бюджетные средства из Минфина по фиктивным документам тратились на проведение и публикацию соцопросов с положительными оценками Австрийской народной партии.

По подозрению в злоупотреблении доверием и взяточничестве в расследовании фигурируют 9 человек, включая Курца. 6 октября в штаб-квартире Австрийской народной партии, ведомстве канцлера и министерстве финансов прошли обыски.

Себастьян Курц занимал пост канцлера Австрии в 2017-2019 годах. В мае 2019 года парламент вынес вотум недоверия его правительству, и он ушел в отставку. На досрочных парламентских выборах возглавляемая им Австрийская народная партия набрала большинство голосов, и Курц вновь стал канцлером.

Напомним, что в июле президент Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Австрии Василия Химинца.