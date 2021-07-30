Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Австрии, Турции, Индонезии и Танзании. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офисе президента.

Назначение получили следующие дипломаты:

Василий Гамянин - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии. В 2012-2013 гг. Гамягиг был временным поверенным в делах Украины в КНР.

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Индонезии. В 2012-2013 гг. Гамягиг был временным поверенным в делах Украины в КНР. Василий Боднар - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции. С ноября 2017 года занимает должность замглавы МИД Украины. До этого Боднар был генконсулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества, а ранее - советником посольства Украины в Турции.

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции. С ноября 2017 года занимает должность замглавы МИД Украины. До этого Боднар был генконсулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества, а ранее - советником посольства Украины в Турции. Василий Химинец - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии. В 2011-2012 гг. и в 2014 году Химинец занимал должность временного поверенного в делах Украины в Германии.

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии. В 2011-2012 гг. и в 2014 году Химинец занимал должность временного поверенного в делах Украины в Германии. Андрей Праведник - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Танзании, по совместительству - посол

Как сообщали "Подробности", 30 июля Зеленский назначил бывшего посола Украины в Великобритании Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО. До этого обязанности исполнял Георгий Толкачов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.

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Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.