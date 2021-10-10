Уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова станет одним из самых громких процессов в Украине за последние месяцы. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель Euronews в Украине Тарас Семенюк.

Правоохранители "подозревают" мэра Одессы в сделках их землей, ничего нового, земля в Одессе и за городом на вес золота... Почему "одесский" вопрос так важен сегодня? Труханов не первый. Ранее к мэру Киева Кличко тоже приходили силовики и это было частью операции по уменьшению полномочий и веса Кличко в столице. Одесса сверхважна для контроля за местными элитами. И именно этого хочет власть.

В ходе судебного процесса станет ясно, какой доказательной базой располагает сторона обвинения. Однако "одесское дело" должно насторожить мэров других городов, ведь они могут стать следующими, считает эксперт.

Как следствие украинцы могут получить опасный прецедент, который ставит под угрозу уничтожения все местное самоуправление. Каждый мэр, который так или иначе пошел наперекор чьим-то частным интересам, может получить бумеранг от центральной власти.

Решение по делу Труханова будет выносить Высший антикоррупционный суд, напоминает Тарас Семенюк. По его словам, адвокат по уголовным делам Ольга Просянюк назвала слабой доказательную базу в деле мэра Одессы.

Напомним, что юрист отметила несостоятельность обвинений и заявила, что в деле отсутствуют какие-либо доказательства, "лишь наклеивание ярлыков".