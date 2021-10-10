"Дело Одесской мэрии": много вопросов и мало ответов. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный адвокат Владимир Клочков, передают "Українські новини".

Юрист представил список из пяти вопросов, ни на один из которых на сегодняшний день ответов нет. Среди прочего Клочков отметил что залоги, на которых настаивает сторона обвинения, являются априори невыполнимыми и противоречат законодательству Украины. Закон предусматривает залог не больше 713 700 гривен.

Если начальник юридического отдела - простая женщина, у которой нет миллионов, а только лишь двое детей и нетрудоспособные родители - как ей жить, и где взять деньги на предлагаемый стороной обвинения залог?

Кроме того, остается открытым вопрос, кто будет управлять городом в случае, если все, кому вручили подозрения попадут под стражу. Особенно актуален ответ на этот вопрос в период пандемии, когда решение медицинских проблем нередко требует вмешательства руководства.

И самый главный вопрос, который задаёт юрист - кто будет нести ответственность перед Одессой и одесситами:

Что если, как это зачастую случается, обвинения окажутся несостоятельными, а люди будут содержаться долгое время под стражей - кто за это ответит перед семьями этих людей, да и перед городом в целом?

Напомним, что мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в незаконном завладении земельными участками в городе под видом аренды. Убытки городского бюджета оценивается в 500 млн грн.