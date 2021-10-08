"Такое подозрение можно вручить любому мэру или государственному служащему, только выбирай фамилию", - написала на своей странице в Facebook один из ведущих адвокатов по уголовным делам в Украине Ольга Просянюк по итогам ознакомления с текстом подозрения, которое было распространено в телеграмм-каналах, сообщают "Українські новини".

"Суть подозрения сводится к тому, что есть некая преступная организация, в которую входят сотрудники Одесского городского совета. Они выполняют свои должностные инструкции, проводят заседания, выносят решения, реализовывают их. И это, по версии стороны обвинения, является преступлением", - написала юрист.

Просянюк отметила несостоятельность обвинений и выразила уверенность, что суд разберется в этом и в других необоснованных обвинениях, в том числе в том, что земля (которая по доводам прокурора выбыла из коммунальной собственности) никуда не девалась и за неё платятся арендные платежи.

Юрист также напомнила, что требования процессуального законодательства сводятся к тому, что для вручения человеку подозрения и избрания ему меру пресечения должны присутствовать доказательства:

1. Совершения преступления;

2. Рисков того, что лицо будет уклоняться от суда и следствия.

"Хочется, чтоб не словом, а делом - вернее обоснованностью доказательств аргументировались те или иные обвинения лица, и сторона обвинения не забывала о презумпции невиновности", - написала Ольга Просянюк.

По словам адвоката, избрание меры пресечения Труханову - лишь наклеивание ярлыков, ведь, по сути, в процессе отсутствуют какие-либо доказательства.