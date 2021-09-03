В населенном пункте Гута, который находится в Ивано-Франковской области, 16-летний мотоциклист сбил двух сверстниц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Парень двигался на транспортном средстве Musstang, но в один момент, во время движения по закругленному участку дороги, превысил скорость, в результате чего допустил выезд на обочину, по которой шли три 16-летних девочки, и сбил их.

Отмечается, что медики экстренно госпитализировали водителя мотоцикла в тяжелом состоянии, а пострадавших девушек - в состоянии средней тяжести. При этом, третья девочка, к счастью, успела отскочить от мчащегося мотоцикла и отделалась только испугом. Известно, что виновник аварии не имел права на управление мотоциклом, в настоящее время правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП.

Читайте также, в населенном пункте Боровое, который находится в Ривненской области, на дороге столкнулись два мотоциклиста. В результате аварии есть погибший, на перекрестке 15-летний водитель мотоцикла Qingqi врезался в такое же транспортное средство марки Loncin, на котором находились молодые люди 19 и 20 лет.

Кроме того, в Волынской области две несовершеннолетние сестры на мотоцикле влетели в бетонный забор, одна из них погибла на месте. Старшая из девочек, скорее всего, не справилась с управлением и врезалась в забор, правоохранители начали уголовное производство.

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