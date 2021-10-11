В понедельник, 11 октября, глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление об увольнении. Об этом написал Евгений Мецгер в Facebook.

На данный момент он находится под домашним ночным арестом.

Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку.

Ранее мы писали о том, что глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о том, что сложит свои полномочия на период расследования по факту нападения на журналистов.

Напомним, что в Совете национальной безопасности и обороны собираются рассмотреть вопрос об ухудшении ситуации в банковском секторе Украины.

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