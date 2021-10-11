Главу "Укрэксимбанка" отправили под ночной домашний арест [ Редактировать ]
В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест отстраненного главу "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которого подозревают в нападении на журналистов. Об этом журналистам сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.
При этом прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.
Ранее этот же суд избрал меру пресечения другому фигуранту дела о нападении на журналистов программы "Схемы" - директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову - в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 6:00.
Напомним, что в Совете национальной безопасности и обороны собираются рассмотреть вопрос об ухудшении ситуации в банковском секторе Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 8 октября, в Киеве на станции метро "Теремки" около 8 утра в вагоне ранили пассажира
В пятницу, 8 октября, в Киеве на станции метро "Теремки" около 8 утра в вагоне ранили пассажира
В пятницу, 8 октября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова
В пятницу, 8 октября в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар
В четверг, 7 октября, первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба сделал заявление