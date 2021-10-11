В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест отстраненного главу "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которого подозревают в нападении на журналистов. Об этом журналистам сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Мера пресечения будет действовать ежедневно с 22:00 до 6 часов утра.

При этом прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

Ранее этот же суд избрал меру пресечения другому фигуранту дела о нападении на журналистов программы "Схемы" - директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову - в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 6:00.

Напомним, что в Совете национальной безопасности и обороны собираются рассмотреть вопрос об ухудшении ситуации в банковском секторе Украины.

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