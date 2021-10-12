У Великій Британії видовищно знесли теплоелектростанцію [ Редактировать ]
У Великій Британії видовищно знесли теплоелектростанцію. 90-метрові охолоджувальні вежі ТЕС в Еггборо півстоліття були місцевою туристичною принадою.
Станцію вивели з експлуатації три роки тому через нерентабельність. До того вона забезпечувала світлом близько двох мільйонів будинків. Демонтували споруди за допомоги контрольованого вибуху. На їхньому місці планують збудувати промисловий парк.
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