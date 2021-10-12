Российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca. Такое заявление сделали британские спецслужбы, отметим, что в России якобы использовали формулу при разработке препарата "Спутник V". Об этом сообщает газета The Sun.

Также сообщается о наличии доказательств того, что Россия похитила проект вакцины, а данные были похищены иностранным агентом лично.

В сентябре 2020 году Россия опубликовала результаты двух ранних клинических испытаний, которые свидетельствуют о том, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной.

Вакцина российского производства использует технологию, подобную вакцины AstraZeneca, причем обе используют ослабленную форму аденовируса.

Покойный министр по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир публично заявил, что страна "на 95% уверена" в попытке взлома.

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