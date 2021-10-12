Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Об этом стало известно в ходе церемонии подписания договора во время Саммита Украина - ЕС в Киеве.

Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Так, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

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