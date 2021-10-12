Саммит Украина-ЕС: что известно о мероприятии [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
Во вторник, 12 октября в Киеве пройдет 23-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Событие состоится в Мариинском дворце.
Участники
На мероприятии будут председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.
Также на мероприятие приглашены аккредитованные представители СМИ.
Подписание документов
По предварительной информации, церемония подписания документов между Украиной и ЕС состоится в 11:25.
Трансляция
Мероприятия будут транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.
Подписание трех соглашений
В ходе саммита будут подписаны три соглашения, а именно:
- соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("открытое небо"),
- о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe,
- программы "Креативная Европа".
Также на мероприятии планируется обсудить запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.
Кроме того, на саммите участники обсудят совместную борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Украины, пересмотр Соглашения об ассоциации и ряд других тем.
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