Во вторник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Офис президента.

Так, в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита Нормандской четверки.

Участники переговоров отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление стабильного мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения касательно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в Нормандском формате.

В свою очередь Зеленский проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Германский и французский лидеры поприветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита Нормандской четверки.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали поднять эти вопросы во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее мы писали о том, что Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

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