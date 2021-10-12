Во время следующего локдауна в Украине правительство вряд ли будет рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта. Об этом свидетельствуют заявление главного санитарного врача Игоря Кузина.

Поскольку это не оказывает никакого дополнительного эпидемиологического влияния.

Остановка работы общественного транспорта сильно влияет на экономику, хотя не дает дополнительного эпидемиологического влияния.

Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и вывод дополнительного, резервного количества подвижного состава.

Таким образом, добавил он, в случае локдауна или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать работу местного или городского транспорта. Но такие решения смогут принимать местные комиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее в Украине обнародовали главное условие введения локдауна.

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