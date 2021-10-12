Ціни в Україні зростатимуть. Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо інфляції у вересні. Вона склала в річному вираженні 11%. За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припаде саме на цей місяць. Більше економічних новин далі представить Кирило Воронко.

Підготовка регіонів до опалювального сезону - на фінішній прямій. Про це заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. За її словами, комунальні підприємства технічно готові до запуску майже на 100%.

Обговорили це на селекторній нараді з головами міст та очільниками регіонів минулого тижня. Умовно початок опалювального сезону в Україні розпочинається із середини жовтня. Утім, у деяких містах країни він уже стартував. Наприклад, у Вінниці минулого тижня затопили в дитсадках, школах і лікарнях. Для житлових будинків сезон розпочнеться, коли три дні поспіль середньодобова температура не перевищуватиме восьми градусів.

25% витрат держава компенсує аграріям. Про це йдеться на урядовому порталі. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава виплатить компенсацію тим агровиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах.

Прем'єр також додав, що це надасть змогу збільшити їхню врожайність щонайменше удвічі та сприятиме зростанню ВВП і створенню нових робочих місць. Він також зазначив, що цього року безповоротна дотація для аграріїв за відповідною програмою становитиме 50 мільйонів гривень.

Україна вперше відправила великі партії замороженої малини в США та Канаду. Як повідомили аналітики, експортували по одній партії в розмірі одного морського контейнера. Імпортна малина в США й Канаді коштує дорожче, ніж в інших країнах-імпортерах.

Та потребує високих вимог до якості. Раніше Україна експортувала заморожену малину переважно в Польщу. Та, своєю чергою, відправляла українську малину в інші країни світу. З початку року Україна збільшила зовнішню торгівлю. Зокрема, аграрною продукцією. Найбільше українського продовольства закупили країни Азії.

Київська влада прибере з вулиць понад 170 маршруток. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, розірвали договори з двома перевізниками на 21-му автобусному маршруті. Усе через неправдиві дані під час конкурсу. Зокрема, перевізники невірно вказували період оновлення автобусного парку та інформацію щодо екологічності авто.

Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи надавали на зовсім інші. Заступник голови зазначив, що на відповідні маршрути спрямують "Київпастранс", а також інших перевізників. У столиці вже працюють інспектори, які контролюють дотримання нових правил у громадському транспорті. Згідно з ними, водіям забороняється будь-яке шумове або візуальне забруднення салону. Граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні влітку, має становити не більше ніж 22 градуси, а взимку - не менше як 15.