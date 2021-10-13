Одна ворожа атака була на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування зі стрілецької зброї били поблизу Зайцевого. У штабі звітують - у війську без втрат. Докладніше про ситуацію на передовій - у матеріалі Станіслава Кухарчука.

Осінній Донбас просто зачаровує розмаїттям кольорів. Дорогою на позиції Микита милується цією красою. Щоправда, відчуття зачарованості зникає, щойно наша група опиняється серед голого степу. Цю п'ятдесятиметрову ділянку військовий радить пробігти, адже вона прострілюється.

Готові? - Так. - Біжить!

З цих позицій околиці окупованої Горлівки ніби на долоні. Ворог закріпився на двох баштах шахти й постійно звідти накриває вогнем наші опорники.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Війна не затихає, вона ніколи... от з 2014 року вона як була, так і є. Просто бувають більш спокійніші періоди, коли більш активніші. Але постійно відбуваються дії із застосуванням зброї, регулярно.

Ворожа активність трохи спала майже на всіх ділянках фронту. Та час від часу найманці показують зуби.

Утім, ще не оговтавшись від адреналінового сплеску, актор театру Ахметелі Георгій Цхададзе описує обстріл ворожого снайпера, під який він потрапив. Він і його українські колеги приїхали на передову, щоб дати концерт для наших вояків.

Вражали армійців не тільки піснею, а й поезією. Бійцям читав її актор та герой фільму "Кіборги" Роман Ясіновський. На передовій артист уперше.

Роман Ясіновський, актор:

Набагато не різкіше, а набагато конкретніше відчувається тут життя... Навіть не знаю, як правильно... Конкретніше, напевне... В будь-який момент все тут може змінитися.

Вірші, які читає Роман, входять до книги фронтового письменника Бориса Кутового.

Борис Кутовий, письменник:

Для мене честь і мрія презентувати книгу саме тут, серед хлопців, серед побратимів... Не в тилу серед тиші залів та бібліотек, а тут, де точаться бої й де люди кожну хвилину ризикують життям заради України.

Такі концерти на лінії фронту - справжня розрада для бійців. Тому артистів тут завжди чекають і радіють кожному їхньому приїзду.