Северокорейские военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон (видео) [ Редактировать ]
Источник: KCNA
Спецназ КНДР во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне, которую посетил лидер страны Ким Чен Ын, показал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео с бравыми военными показало центральное ТВ страны.
Используя приемы тхэквондо, военные кулаками разбивали стопки бетонных черепиц, головами крушили бетон, ложились на гвозди спиной и легко переносили, когда им на животе кувалдой разбивали бетонные блоки.
Программа продолжилась показательными полетами авиации. Ким Чен Ын выглядел довольным зрелищем и улыбался.
Также лидер самой закрытой страны мира осмотрел экспозицию КНДР, в том числе танки и ракетные установки.
"Подробности" сообщали, что недавно КНДР провела успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты под названием "Хвасон-8". "Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.
Напомним, что 15 сентября Северная Корея провела запуски двух баллистических ракет. В сторону Японского моря. Ракеты выпустили из центральных районов КНДР в сторону Японского моря, они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 км.
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Северная Корея объявила об успешном запуске первой в истории страны гиперзвуковой ракеты. "Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах
Попри резолюції Ради Безпеки ООН, що покликані стримувати ядерну діяльність КНДР, 15 вересня північнокорейці здійснили запуск двох таких ракет у Японське море.
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