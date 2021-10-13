Спецназ КНДР во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне, которую посетил лидер страны Ким Чен Ын, показал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео с бравыми военными показало центральное ТВ страны.

Используя приемы тхэквондо, военные кулаками разбивали стопки бетонных черепиц, головами крушили бетон, ложились на гвозди спиной и легко переносили, когда им на животе кувалдой разбивали бетонные блоки.

Программа продолжилась показательными полетами авиации. Ким Чен Ын выглядел довольным зрелищем и улыбался.

Также лидер самой закрытой страны мира осмотрел экспозицию КНДР, в том числе танки и ракетные установки.

"Подробности" сообщали, что недавно КНДР провела успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты под названием "Хвасон-8". "Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.

Напомним, что 15 сентября Северная Корея провела запуски двух баллистических ракет. В сторону Японского моря. Ракеты выпустили из центральных районов КНДР в сторону Японского моря, они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 км.