Северная Корея 15 сентября провела запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на заявление японских и южнокорейских военных.

Ракеты были выпущены из центральных районов КНДР и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 км.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил протест действиям Пхеньяна, назвав ракетные испытания нарушением резолюции Совбеза ООН.

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13 сентября северокорейские власти заявили, что на выходных успешно протестировали крылатые ракеты большой дальности нового типа, работа над которыми заняла два года. США подтвердили пуски новых крылатых ракет и заявили, что это свидетельствует об угрозе для соседних стран.

Напомним, что предыдущие испытания баллистических ракет КНДР провела 25 марта 2021 года. В 2020 году Северная Корея четыре раза проводила испытания баллистических ракет. В 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных пусков.

Ранее сообщалось, что КНДР игнорирует все попытки США выйти на связь.

Северная Корея предупредила о возмездии после того, как Соединенные Штаты и Южная Корея в августе провели совместные военные учения, несмотря на ее протест.

Согласно резолюциям, Пхеньяну запрещается испытывать баллистические ракеты и ядерные технологии, хотя иногда он делает это, очевидно, с целью расшатать Вашингтон и его союзников, а также поднять внутренний моральный дух.

Последний раз Северная Корея выпустила баллистические ракеты 25 марта, когда она испытала новый тип тактического управляемого снаряда, первый такой запуск за год, а также первый с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в минувшие выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить практически любую точку Японии.

После запуска в среду Шуга созвал заседание Совета национальной безопасности и поручил своему правительству продолжить сбор информации, обеспечивая при этом безопасность морского и воздушного движения.

«Недавние неоднократные пуски Северной Кореей баллистических ракет и других снарядов являются серьезной проблемой для Японии и международного сообщества в целом», - говорится в заявлении министерства обороны Японии.