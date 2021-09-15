КНДР запустила в сторону Японии две баллистические ракеты [ Редактировать ]
Источник: Kyodo News
Северная Корея 15 сентября провела запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на заявление японских и южнокорейских военных.
Ракеты были выпущены из центральных районов КНДР и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 км.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил протест действиям Пхеньяна, назвав ракетные испытания нарушением резолюции Совбеза ООН.
13 сентября северокорейские власти заявили, что на выходных успешно протестировали крылатые ракеты большой дальности нового типа, работа над которыми заняла два года. США подтвердили пуски новых крылатых ракет и заявили, что это свидетельствует об угрозе для соседних стран.
Напомним, что предыдущие испытания баллистических ракет КНДР провела 25 марта 2021 года. В 2020 году Северная Корея четыре раза проводила испытания баллистических ракет. В 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных пусков.
Ранее сообщалось, что КНДР игнорирует все попытки США выйти на связь.
Северная Корея предупредила о возмездии после того, как Соединенные Штаты и Южная Корея в августе провели совместные военные учения, несмотря на ее протест.
Согласно резолюциям, Пхеньяну запрещается испытывать баллистические ракеты и ядерные технологии, хотя иногда он делает это, очевидно, с целью расшатать Вашингтон и его союзников, а также поднять внутренний моральный дух.
Последний раз Северная Корея выпустила баллистические ракеты 25 марта, когда она испытала новый тип тактического управляемого снаряда, первый такой запуск за год, а также первый с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.
В понедельник государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в минувшие выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить практически любую точку Японии.
После запуска в среду Шуга созвал заседание Совета национальной безопасности и поручил своему правительству продолжить сбор информации, обеспечивая при этом безопасность морского и воздушного движения.
«Недавние неоднократные пуски Северной Кореей баллистических ракет и других снарядов являются серьезной проблемой для Японии и международного сообщества в целом», - говорится в заявлении министерства обороны Японии.
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