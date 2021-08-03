Фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына с загадочным пятном и пластырем на затылке привлекли внимание южнокорейских аналитиков и спецслужб. Южнокорейский сайт NK News опубликовал несколько свежих фотографий диктатора.

На одних фотографиях на затылке правителя Северной Кореи видно зеленоватое пятно, возможно синяк или "зеленка" на ранке. На других фотографиях это место прикрывает пластырь. На фотографиях конца июня никаких пятен на голове Ким Чен Ына не было.

О здоровье Ким Чен Ына по его фотографиям пытаются догадаться далеко не впервые. Как сообщали "Подробности", в начале июня в сети активно обсуждали резкое похудение диктатора. Тогда мнения разделились: одни связывали это с изменением образа диктатора, другие считали, что он серьезно болен.

В апреле 2020 года телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.