Покров Пресвятой Богородицы 2021: о чем молиться [ Редактировать ]
Источник: 24tv.ua
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Он был установлен с XII века.
В этот день принято молиться и просить Божью Матерь о заступничестве, здоровье, содействие в семейной жизни и любви.
О чем молиться?
- Девушкам, которые хотят выйти замуж, следует прийти в церковь до начала богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни.
- Молясь перед иконой Пречистой, верующие возносят молитвы самой Богородице. Считается, что Пречистая помогает в трудных ситуациях, а также исцеляет от болезней.
- Богоматерь издавна считается заступницей украинских казаков, которые перед походом на войну просили Ее покрыть, защитить их семьи и дома, оставшиеся без охраны. Православная традиция перешла к украинским военным, защищающим нашу страну сейчас.
Приметы на Покрову
- На Покров до обеда еще осень, а после обеда - уже зима.
- Если на Покров испечь много блинов, то зима будет теплой.
- Если на деревьях сегодня вовсе не осталось листьев, то следующий год будет легким, если же отдельные листья есть, то зима будет очень холодной.
- Если на Покров выпал снег, то и на Дмитрия (8 ноября) будет. Если же 14 октября сухая погода, то и на Екатерины (7 декабря) не будет снега.
- Какой будет погода на Покров, такой и вся зима.
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