В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Он был установлен с XII века.

В этот день принято молиться и просить Божью Матерь о заступничестве, здоровье, содействие в семейной жизни и любви.

О чем молиться?

Девушкам, которые хотят выйти замуж, следует прийти в церковь до начала богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни.

Молясь перед иконой Пречистой, верующие возносят молитвы самой Богородице. Считается, что Пречистая помогает в трудных ситуациях, а также исцеляет от болезней.

Богоматерь издавна считается заступницей украинских казаков, которые перед походом на войну просили Ее покрыть, защитить их семьи и дома, оставшиеся без охраны. Православная традиция перешла к украинским военным, защищающим нашу страну сейчас.

Приметы на Покрову

На Покров до обеда еще осень, а после обеда - уже зима.

Если на Покров испечь много блинов, то зима будет теплой.

Если на деревьях сегодня вовсе не осталось листьев, то следующий год будет легким, если же отдельные листья есть, то зима будет очень холодной.

Если на Покров выпал снег, то и на Дмитрия (8 ноября) будет. Если же 14 октября сухая погода, то и на Екатерины (7 декабря) не будет снега.

Какой будет погода на Покров, такой и вся зима.

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