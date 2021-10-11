В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. Этот великий христианский праздник посвящен воспоминанию о явлении Божьей Матери в Константинополе в начале десятого века.

На Покров верующие посещают церковную службу и молятся о своих близких, а одинокие просят Деву Марию о любви и замужестве.

Что категорически запрещено

В этот день существует ряд запретов, которые не следует нарушать, чтобы не навлечь в свой дом беду. Вот главные из них:

Убирать, стирать, работать физически, заниматься рукоделием.

Злословить и ругаться с окружающими, отказывать в помощи.

Злоупотреблять алкоголем.

Согласно поверьям, также в этот праздник запрещается брать деньги в долг, отказывать гостям и сватам (к одиночеству).

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