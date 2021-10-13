У Києві розмістили виставку із сучасним озброєнням української армії [ Редактировать ]
Цифрове майбутнє армії. Виставку під такою назвою презентували у центрі столиці. Просто неба на Михайлівській площі розмістили сучасні озброєння української армії. Роздивитись його може кожен охочий.
Це і роботи-сапери, і ракетні комплекси і сучасні дрони-розвідники. Ось цей, наприклад, всепогодний. Йому ані сильний вітер, ані туман - не загроза. І з такою технікою, каже міністр оборони, нашим бійцям ворог нестрашний.
Андрій Таран, міністр оборони України:
Те, що зараз поступає на озброєння, дозволяє нам стверджувати про міцність наших Збройних сил, про нашу готовність надати рішучу відповідь будь-якому агресору. Сподіваємся, що ця техніка дозволить нам переконати наших союзників, щоб вони також побачили, що ми не очікуємо лише допомоги від когось. Ми самі наполегливо працюємо.
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