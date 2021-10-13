Цифрове майбутнє армії. Виставку під такою назвою презентували у центрі столиці. Просто неба на Михайлівській площі розмістили сучасні озброєння української армії. Роздивитись його може кожен охочий.

Це і роботи-сапери, і ракетні комплекси і сучасні дрони-розвідники. Ось цей, наприклад, всепогодний. Йому ані сильний вітер, ані туман - не загроза. І з такою технікою, каже міністр оборони, нашим бійцям ворог нестрашний.

Андрій Таран, міністр оборони України: