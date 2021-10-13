У Харкові відкрили реабілітаційний центр для "сонячних" дітей. Тепер малюків готуватимуть до школи, навчатимуть малювати та грати на музичних інструментах. А головне, кажуть батьки, діти спілкуватимуться. Як довго чекали на такий центр у місті-мільйоннику - далі в сюжеті.

Ці діти - дуже різні. І дуже талановиті.

Тепер для дітей із синдромом Дауна створили свій центр. Тут для їхнього розвитку і фізичного, і психологічного є все необхідне. Щодня з ними працюватимуть педагоги й психологи. Готуватимуть до школи. А ще допомагатимуть опановувати різні професії.

Ірина Шевченко, президент Харківської благодійної організації батьків дітей з хромосомними особливостями і докторів-генетиків:

Будем лепить свечи, мы будем делать мыло, мы будем рисовать. У нас будет гончарская мастерская.

Діана Довгопол - тренер із чирлідингу, вже понад рік працює з такими дітками. Возить на змагання. Каже, їхні тренування майже нічим не відрізняються від звичайних.

Діана Довгопол, тренер із чирлідингу:

Мы работаем точно так же, как и с нормотипичными детьми, у них нет никаких поблажек, нет никаких у них привилегий. Они так же работают, я их так же ругаю, когда у них что-то не получается. Когда они начинают баловаться.

Також тут працюватиме футбольна секція.

Ігор Волченко, тренер з футболу:

У нас лёгкая разминка, общая физическая подготовка, отжимания, приседания. И через футбол координация движений. Они развиваются больше, двигаются.

Та головне, кажуть батьки, тут діти спілкуватимуться, а дорослі - обмінюватимуться досвідом.

Світлана Польова, мати дитини із синдромом Дауна:

Детям не хватает общения. Они многие на индивидуальном обучении. Общество их побаивается, с ними во дворе никто не дружит. Здесь они между собой все одинаковые, они любят друг друга и этих проблем не замечают.

Родин, де виховуються діти із синдромом Дауна, у Харкові майже 250. І вони дуже потребують підтримки й розуміння. Тож такі центри вкрай необхідні.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради:

Открылся первый в Харькове центр помощи детям Солнца. Спасибо большое всем тем людям, которые приложили усилия для того, чтобы этот центр был открыт. Они прошли долгий путь и благодаря в том числе в нашей фракции ОПЗЖ, благодаря депутатам других фракций сегодня мы получили этот прекрасный дом для детей солнца в Харькове. Надеюсь, это будет не последним.

Філії центру мають невдовзі з'явитися в різних районах Харкова.