Євросоюз же, тим часом, допомагати з грішми на зведення паркану не збирається.

Висилати з країни нелегальних мігрантів дозволив парламент Польщі. А ще спрямував 350 мільйонів євро на стіну на межі з Білоруссю. План будівництва тамтешні депутати теж затвердили.

Євросоюз же, тим часом, допомагати з грішми на зведення паркану не збирається. Чому - розкаже Олена Абрамович.

Колись туристичний гід, а тепер нелегальний мігрант із Ємену Мохаммед за останні два місяці потрапити до ЄС через Білорусь намагався 11 разів. Та марно - польські прикордонники щоразу розвертали його.

Мохаммед, мігрант із Ємену:

Вони казали нам - заведемо вас у табір від ООН. І брехали. Ми з ними йшли, а вони нас потім просто виштовхували на інший бік кордону - до Білорусі. Забирали телефони й ламали сім-карти.

Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько пів тисячі мігрантів із Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок. Та польська влада, попри критику Брюсселя, вибрала іншу тактику.

Пьотр Бистрянин, представник правозахисної фундації OCALENIE:

Є стратегія: якщо для шукачів притулку ускладнити в'їзд до ЄС, постійно розвертаючи їх і посилаючи на ризик смерті, вони врешті-решт відмовляться від цієї затії та повернуться до країни, з якої приїхали.

Ризик смерті справді є. У четвер польська поліція виявила тіло 24-річного сирійця недалеко від білоруського кордону. Це вже п'ятий загиблий від виснаження та переохолодження за останні два місяці. Польські прикордонники запевняють - надають медичну допомогу тим, хто її потребує.

Сирійка Зайнаб саме цим і скористалася. Сказала, що їм терміново потрібно до лікаря, і так нарешті потрапила в Польщу. Перед цим її чотири рази приводили назад.

Зайнаб Ахмад, мігрантка з Сирії:

Коли я сказала: ви що, мені збрехали? Заманили, щоб привести на інший бік кордону? Вони відповідали: ні, табір за 22 кілометри звідси - ви дійдете. І так кілька разів.

Новини про шлях до Євросоюзу через Білорусь розлетілися Близьким Сходом. Мігранти озвучують тарифи - 15 тисяч євро за перетин кордону, білоруські прикордонники допомагають. Тож доки в Брюсселі дискутують, як розподіляти мігрантів пропорційніше, Польща узялася будувати бар'єр із колючим дротом, камерами та датчиками руху.

Олена Абрамович, кореспондентка: