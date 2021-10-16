Коронавирус в Украине: данные за 15 октября [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 15 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 12 983 новых случаев коронавируса (из них детей - 1105, медработников - 204). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За 15 октября:
- госпитализированы - 2859 человек;
- летальных случаев - 277;
- выздоровели - 5874 человека.
За все время пандемии в Украине COVID-19 стал причиной смерти 60 414 человек.
За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинированы 148 438 человек: одну дозу получили 79 580 украинцев, полностью иммунизированы - 68 858 человек.
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