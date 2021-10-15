В Украине выявили более 13 600 случаев коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 14 октября, еще более 13 600 случаев коронавируса зафиксировали в Украине. Из-за выходных число выявленных заражений снизилось по сравнению с предыдущим днем.
Сообщается, что вчера в Украине зафиксировали 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1177, медработников - 170).
Кроме того, за минувшие сутки:
госпитализированы - 4 947 человек;
летальных случаев - 202;
выздоровели - 4 591 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 610 899 человек;
выздоровели - 2 316 582 человека;
летальных случаев - 60 137;
сделано ПЦР-тестов - 13 482 871
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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