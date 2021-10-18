У Росії напередодні інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей

У Росії напередодні інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей. Це максимум - за період пандемії. З такими показниками Росія піднялася на другу сходинку за кількістю нових випадків у світі. Попереду - тільки Велика Британія.

У п'ятірку країн із найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати й Індія. Україна в цьому списку - восьма. Загалом у світі за добу ковід-19 підхопили понад 300 тисяч людей. Близько чотирьох тисяч - померли.