COVID-19 у світі: понад триста тисяч людей інфікувались за минулу добу [ Редактировать ]
У Росії напередодні інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей. Це максимум - за період пандемії. З такими показниками Росія піднялася на другу сходинку за кількістю нових випадків у світі. Попереду - тільки Велика Британія.
У п'ятірку країн із найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати й Індія. Україна в цьому списку - восьма. Загалом у світі за добу ковід-19 підхопили понад 300 тисяч людей. Близько чотирьох тисяч - померли.
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В облдержадміністрації кажуть: готові облаштувати й інші резервні лікарні. Що ж стосується карантинних обмежень, із четверга на Одещині поліція почне контролювати Міжрегіональні пасажирські перевезення.
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На межі "червоної зони" карантину нині - Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області - зазначили у МОЗі.