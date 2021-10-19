Невдалий день для бразильських моряків. Вітрильник Військово-Морських сил країни врізався у розвідний пішохідний міст в Еквадорі. Екіпаж судна намагався уникнути аварії, але течія виявилася надто стрімкою.

На допомогу морякам відрядили буксирувальний човен. Але дорогою той перекинувся і затонув. Жертв і постраждалих - немає. Врешті вже другий катер транспортував бразильський вітрильник до місцевого порту. Там його відремонтують і відправлять на батьківщину.