Бразильський військовий човен протаранив пішохідний міст [ Редактировать ]
Невдалий день для бразильських моряків. Вітрильник Військово-Морських сил країни врізався у розвідний пішохідний міст в Еквадорі. Екіпаж судна намагався уникнути аварії, але течія виявилася надто стрімкою.
На допомогу морякам відрядили буксирувальний човен. Але дорогою той перекинувся і затонув. Жертв і постраждалих - немає. Врешті вже другий катер транспортував бразильський вітрильник до місцевого порту. Там його відремонтують і відправлять на батьківщину.
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