Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Ожидается, что заседание состоится 22 октября.

Во время заседания, как ожидается, поднимут вопрос экологии. Больше информации по поводу тем заседания и конкретного времени пока нет.

Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".

В ответ на это глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром.

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