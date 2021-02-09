Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром [ Редактировать ]
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о "русском мире" в Украине. И объяснил в Twitter, чем "русский мир отличается от "украинского"
Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине при помощи танков. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" - это однообразие, в которой нет никого, кроме русских. Украинский мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.
Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".
В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится.
Ранее сообщалось, что глава МИД рассказал, когда состоится разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом.
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