В Кремле назвали Украину частью русского мира [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". На вопрос, является ли Украина частью русского мира" он ответил утвердительно.
В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится.
Песков подчеркнул, что русский мир, его защита и различные механизмы поддержки были, остаются и будут оставаться приоритетом для российского государства.
По международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке... Никогда не используются какие-то методы, которые бы противоречили международному праву.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.
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