В Украине избрали главу Верховного Суда: что о нем известно [ Редактировать ]
В пятницу, 22 октября, пленум Верховного Суда избрал нового председателя судебной инстанции. Им стал Всеволод Князев.
За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей из 169.
Он приступит к обязанностям 1 декабря.
- Князеву 42 года.
- Он родом из Николаева.
- Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.
- Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года - судьей Николаевского областного административного суда.
- С 2015 по 2017 год был главой этого суда.
- С ноября 2017 - судья Верховного Суда и секретарь Большой палаты ВС.
- Свободно владеет английским языком.
За мной нет никаких политических сил и никаких центров влияния. И я считаю, что это очень хорошо.
Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 22 октября, появилась информация о том, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом
Статистика заболеваемости принимает угрожающий характер
Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук проходит лечение в Германии
Во вторник, 19 октября, в Аппарат Верховной рады поступило заявление об отставке министра
Сопредседатель "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление