В пятницу, 22 октября, пленум Верховного Суда избрал нового председателя судебной инстанции. Им стал Всеволод Князев.

За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей из 169.

Он приступит к обязанностям 1 декабря.

Князеву 42 года.

Он родом из Николаева.

Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию.

Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом, а с 2013 года - судьей Николаевского областного административного суда.

С 2015 по 2017 год был главой этого суда.

С ноября 2017 - судья Верховного Суда и секретарь Большой палаты ВС.

Свободно владеет английским языком.

За мной нет никаких политических сил и никаких центров влияния. И я считаю, что это очень хорошо.

Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.

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