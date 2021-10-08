Глава Верховного суда уходит в отставку [ Редактировать ]
Источник: Верховный суд Украины
Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская заявила о завершении своей судебной карьеры. Об этом она сказала во время сегодняшнего пленума ВС, трансляцию которого вел YouTube-канал "Право ТВ".
Данишевская заявила, что после завершения в ноябре 2021 года своей 4-летней каденции на посту главы Верховного не намерена предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно.
Я не буду предлагать свою кандидатуру. Мы должны искать в наших рядах нового главу Верховного суда.
Глава Верховного суда анонсировала 22 октября 2021 года следующий пленум для избрания нового главы.
Я буду предлагать 22 октября избрать следующего главу Верховного суда Украины.
Экс-судья Арбитражного суда Запорожской области и директор благотворительной организации "Центр коммерческого права" Валентина Данишевская была избрана председателем Верховного суда 30 ноября 2017 года.
Главу Верховного суда избирает и освобождает от должности пленум Верховного суда путем тайного голосования из числа судей Верховного суда. Глава Верховного суда избирается на срок четыре года.
Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.
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