В понедельник, 30 августа, судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Светлана Вус и Василий Огурецкий подали в отставку. Соответствующие заявления получил Высший совет правосудия. Об этом сообщается в повестке дня ВСП.

Вопрос отставки Вус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября.

Светлана Вус работает в Верховном суде уже 25 лет - с 1996 года.

Василий Огурецкий работает в Верховном суде с ноября 2017 года. До этого 22 года занимал должность судьи в Апелляционном суде Донецкой области.

Напомним, что в феврале Кассационный административный суд Верховного суда Украины открыл производства по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 5 лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельца - народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала были отключены от эфирного вещания и перешли в YouTube.