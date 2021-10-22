Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко стал инициатором примирения тренера сборной Александр Петракова и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Малиновский получит вызовы на матчи сборной Украины в ноябре, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE".

Малиновского вызовут в сборную. Между ним и Петраков состоялась коммуникация, главным инициатором которой выступил Павелко. Я очень рад, что все закончилось и они таки поговорили между собой. Выяснили отношения. Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он достаточно спокойно относился к такому, проблем нет. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если ничего экстраординарного не произойдет, то Малиновский будет в сборной Украины. Использует его Петраков в матчах с Боснией и Болгарией - это уже вопрос к главному тренеру.

Руслан Малиновский, который выступает за "Аталанту" с 2019 года, был одним из лидеров сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. После вступления в должность Александра Петракова потерял место в составе, а затем перестал вызываться.

Руслан Малиновский и Александр Петраков

Напомним, что 16 ноября сборная Украины сыграет против Боснии в рамках квалификации Кубка мира.