Руководитель УАФ стал инициатором примирения Петракова и Малиновского [ Редактировать ]
Источник: УАФ
Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко стал инициатором примирения тренера сборной Александр Петракова и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Об этом сообщает Gazeta.ua.
Малиновский получит вызовы на матчи сборной Украины в ноябре, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE".
Малиновского вызовут в сборную. Между ним и Петраков состоялась коммуникация, главным инициатором которой выступил Павелко. Я очень рад, что все закончилось и они таки поговорили между собой. Выяснили отношения. Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он достаточно спокойно относился к такому, проблем нет. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если ничего экстраординарного не произойдет, то Малиновский будет в сборной Украины. Использует его Петраков в матчах с Боснией и Болгарией - это уже вопрос к главному тренеру.
Руслан Малиновский, который выступает за "Аталанту" с 2019 года, был одним из лидеров сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. После вступления в должность Александра Петракова потерял место в составе, а затем перестал вызываться.
Руслан Малиновский и Александр Петраков
Напомним, что 16 ноября сборная Украины сыграет против Боснии в рамках квалификации Кубка мира.
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