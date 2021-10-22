Полтавщина має один із найвищих показників щеплень у країні [ Редактировать ]
І прикладом того, як колір карантинної зони пов'язаний із рівнем вакцинації є Полтавщина. Область - досі "жовта", і має один із найвищих показників щеплень у країні.
По десять тисяч уколів щодня. Про це сьогодні говорив у Полтаві заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. У місті - якраз триває реконструкція інфраструктурних об'єктів. Зокрема, лікарень.
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України:
Лідером в Україні по вакцинації є Полтавщина. І саме це дозволяє Полтавщині залишатися в "жовтій" зоні, адже багато вакцинованих. За нашими підрахунками - більше половини населення полтавської області, вакциновано двома дозами вакцини. І саме тому тут не така велика швидкість захворювання, як в інших регіонах, які вже попадають в "червону" зону.
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