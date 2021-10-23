Еще две области переводят в "красную" зону карантина [ Редактировать ]
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Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил министра Кабмина Олега Немчинова.
"По результатам государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал он в Telegram-канале.
Также принято решение применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, отметил Немчинов.
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