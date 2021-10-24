Ігри, як в "Кальмарі": діти кидаються камінням та вчиняють бійки [ Редактировать ]
Цей фільм уже назвали феноменом. Бо він приніс феноменальні прибутки, і зібрав феноменальну кількість переглядів. "Гра в кальмара". Навіть якщо не всі бачили цей південнокорейський серіал, то чули про нього, напевно, всі.
Світ, наче збожеволів: в магазинах продають спортивні костюми, як у фільмі. В кондитерських - солодощі. А в Іспанії взагалі почали робити... труни, як у серіалі!
А ще підлітки почали грати в ігри, як в "Кальмарі", чим дуже занепокоїли вчителів та психологів.
Тож чим "Гра в кальмара" так вразила людей? Про пост-серіальні тренди Олена Абрамович.
Серіал, який переглянули 142 мільйони людей трохи більше ніж за місяць.
Який збільшив продажі білих мокасинів у 80 разів. Увів моду на труни з рожевими стрічками. І змусив хвилюватися учителів західних шкіл.
Цю південнокорейську стрічку світ побачив 17 вересня. Головний герой - 40-річний чоловік, який безнадійно загруз у боргах та живе зі своєю мамою. Через безвихідь він погоджується за гроші позмагатися разом з іншими 455-ма людьми.
Кожен у цій кімнаті живе на межі. Із боргами, які не здатен сплатити.
Під час першої гри учасники дізнаються, що ті, хто програв, будуть ліквідовані в буквальному сенсі.
У стрічці багато крові, проте її успіх пов'язаний не лише з цим, кажуть критики. Приваблюють глядача самі змагання, а ще тема грошей. Яка під час пандемії стала гострішою для значно більшої кількості населення на планеті.
Переможці всіх шести ігор отримають чималу суму грошей.
Перемогою стрічка стала й для автора фільму. Гван Дон Хьок написав цей сценарій 13 років тому. Він тоді так само, як головний герой, жив із мамою і був у скруті. Ідею серіалу він 10 років не міг нікому продати. Для автора це була фантазія - от якби виграти гроші, граючи у прості дитячі ігри.
Гван Дон Хьок, режисер сценарію серіалу "Гра в кальмара":
Я малим завжди вигравав, вдаючись до маленьких хитрощів. Отримував у грі з льодяниками найбільші призи.
До топ переглядів на стрімінговому сервісі Netflix "Гра в кальмара" потрапила швидше за всі попередні фільми. Особливий фурор вона викликала на сході - у Південній Кореї та Китаї.
Лі, влогер, кінооглядач:
Я вирішив переглянути серіал, бо про нього почали жартувати у групових чатах. Думаю, більшість із нас подивилися його, бо саме були національні свята.
Частина глядачів навіть намагалася додзвонитися на показаний у кіно номер телефону для охочих пограти у гру. Виявилося, що він таки працює. Щоправда, належить жінці, у якої кондитерський бізнес. Вона стала отримувати по кілька тисяч дзвінків на день.
Мені телефонували колишні клієнти й скаржилися, що не можуть додзвонитися. Був дзвінок, мене спитали про товар, але коли я назвала ціну, мені сказали, що це жарт, і кинули слухавку. Я вже не розрізняю, де мені телефонують по роботі, а де знущаються.
Жінка вирішила позиватися до суду, а один із кандидатів у президенти Південної Кореї запропонував їй 100 млн вон, тобто близько 85 тис доларів за цей номер. Виграли від фільму й інші кондитери. Давно забуті традиційні азійські льодяники після виходу серіалу знову стали популярними. У Південній Кореї та Китаї за ними почали вишиковуватися черги.
Ян, клієнтка кондитерського магазину:
У мене навіть є друзі, які роблять такі льодяники вдома. В Інтернеті є багато рецептів цукерок і печива, тому люди купують формочки, щоб зробити їх удома.
Поширилась мода і Європою. І не лише на цукерки. Продаж білих мокасинів американського бренду зріс майже у 80 разів. Зелені спортивні костюми, рожеві комбінезони - хіт сезону. До Гелловіну їх змітають із полиць магазинів.
Янік, продавець у магазині в Бельгії:
У нас є маски й комбінезони. Залишилось лише два, але днями мають привезти ще.
А в Іспанії похоронне бюро почало випускати труни як у фільмі - чорні, з рожевими бантами. Та не всі новини про цей серіал веселі. На бельгійському телебаченні - суцільне занепокоєння.
У школі на півдні Бельгії директорка стала бити на сполох, бо діти на перервах почали грати в ігри із серіалу. Її допис у соцмережі про це зібрав майже 40 тисяч поширень.
Комунальна школа міста Еркеліннес:
Цей серіал заборонений до 18 років через сцени насильства! Але наші учні весело грають в ігри з кіно, і тих, хто програв, б'ють!
Сабріна Каші, директорка школи в бельгійському місті Еркеліннес:
Я хотіла пояснити, що сталося, щоб залучити й батьків. Бо я не впливаю на те, що відбувається у них удома. І дати їм зрозуміти, що ми, звісно, пильно стежимо за дітьми на перерві, проте це дуже непросто.
Про серіал знають практично всі діти. Жарти з нього знайомі навіть тим, хто його ніколи не дивився. Звідки - пояснив мій син.
Через ютуб і тікток - там зараз у трендах завжди про Squid Game говорять. Десь кожен другий пост про нього.
Відкриваєш будь-яку соцмережу і бачиш кадри з фільму чи обіграні сцени з нього. Пройти повз - неможливо. Так і з'являється бажання пограти в небезпечні ігри.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Часом одразу після уроків за межами школи діти можуть навіть кидатися камінням, граючи в кальмара. Попередження з проханням посилити увагу надійшло в низку шкіл не лише Бельгії, а й Великої Британії, Франції та багатьох інших західних країн.
Трапляються сутички й серед старших підлітків. Ось, наприклад, кадри з Парижа. Там відкрився бутік із назвою серіалу. Навколо зібрався натовп. Очікуючи в черзі, вирішили пограти у гру. Все завершилося бійкою, яку розганяла поліція.
Чи означає це, що серіал потрібно заборонити? І як бути батькам, якщо їхні діти й без перегляду знають суть? Психологи кажуть: заборона - не найкращий метод. Тим паче, що це не перший серіал, який подекуди викликає негативний ефект, і не останній.
Софія Терлез, сімейний психотерапевт:
Якщо батьки не розуміють, що діти там знайшли, то найкращий спосіб - спробувати стати другом своїй дитині. Подивитися з дитиною в тік-току ці епізоди і разом посміятися. І пояснити, що - актори в кіно насправді не помирають. Ця частина гри весела, а ось ця - дуже небезпечна. І поміркувати, як можна було б у таке пограти без насильства.
Софія Терлез, сімейний психотерапевт:
Для дітей гра - це спосіб впоратися з важкими емоціями. Якщо їх щось страшить, коли є щось незрозуміле, найкраще для них - пограти. Якщо ніхто не страждає, якщо це приносить їм втіху і їм весело - тоді все гаразд.
Тим часом цього тижня "Гра в кальмара" вже втратила лідерство переглядів на стрімінговому сервісі Netflix - її посунув інший серіал.
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