У Великій Доброні на Закарпатті повітря буквально пахне... паприкою. Кілька століть тому її завезли сюди з Угорщини. А сьогодні село перетворилось на справжню паприкову столицю України. Солодку приправу тут вирощують буквально у кожній хаті.

А червоні гірлянди з сушеним перцем прикрашають усі стіни та двори місцевих обійсть. Наша Мар'яна Мартин побувала у закарпатському селі. І дізналася - як приготувати найсмачніший бограч.

Що тільки з нею не готують: мокека, чірке паприкаш, гуляш, халасле… Для українського вуха - назви екзотитчні. Та є й знайомі.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Ще одна відома страва, яка не можлива без паприки, - бограч. І сьогодні майстер-клас із приготування цього пікантного супчику нам проведе Іштван Чех. Добрий день. - Добрий день. - З чого починаємо? Спершу треба сало нарізати.

Сало. М'ясо різних сортів, овочі, часник, спеції - всі інгредієнти вже на столі. Іштван вправно нарізає. Розігріває каструлю. Сальце вже підсмажилося, тому можна додавати цибулю. Як підрум'янилася й вона, в каструлю засипає овочі. Паприки Іштван не шкодує. Сім чайних ложок. Каже: вона додасть страві особливого аромату та смаку. Головне:

Іштван Чех, шеф-кухар:

Якщо паприку пережарити тоді теж… Вкус буде мати такий кислий.

Ну, а варитися наш бограч буде щонайменше чотири години. Тим часом я розкажу, як виготовляють ароматну приправу. Для цього їду в закарпатське село.

Велика Добронь, українська столиця паприки, годує цією спецією всю Україну. Тож знайти тих, хто її вирощує, нескладно.

Ольга Товт, жителька села Велика Дбронь:

Як хочу відпочити, то сяду понизати мало.

Червоний солодкий перець тут спеціального сорту - добронський. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. У січні перець садять. У серпні починають збирати. А саме зараз Добронь найколоритніша. Перець сушать.

Коли перець уже буквально розсипається в руках, починається перетворення на паприку. Щоб його побачити - ідемо до пана Олександра.

Олександр Іді, житель села Велика Дбронь:

Так виглядит паприка, когда сушений.

Чоловік - один із небагатьох, хто має спеціальний млин. Аби приправа була, як борошно, треба перемолоти тричі.

Олександр Іді, житель села Велика Дбронь:

Целовановий мешок и продаем оптом.

Ціна меленої паприки - 150 грн за кілограм. Великодобронці самі з'їдають щороку близько п'яти, і кожен продає близько двохсот-трьохсот кіло. Однак коштів, отриманих від продажу, не вистачає, аби прогодувати власні сім'ї. Щороку дедалі менше людей у Великій Доброні займаються паприкою, а дедалі більше їдуть на заробітки…