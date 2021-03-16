Во вторник утром, 16 марта, в России, в городе Чита, парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолета. Об этом сообщило местное издание Чита.Ру.

Местный житель Максим Стефанович опубликовал фото происшествия.

"Возникает масса вопросов. Почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным? Может, его не было? А если был, почему не сделал этого? Не смог отцепить стропы? Не было ножа? Был без сознания? И самый главный вопрос - почему пилоты не увидели у себя под брюхом парашютиста? ", - задается вопросами очевидец Максим Стефанович

Позже очевидцы сняли на видео приземление вертолета на военном аэродроме Черемушки.

Ранее мы писали о том, что любительница эктрима едва не лишилась жизни на киевском Пешеходном мосту. Девушка неудачно приземлилась во время полета прямо на мост, зацепившись парашютом за крепления моста и чудом осталась жива.

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