В США произошел необычный случай. Пара занялась сексом во время прыжка с парашютом и попала в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Таким необычным опытом поделились участники "эксперимента" Уильям и Лесли. Влюбленные называют себя "адреналиновыми наркоманами" и часто ищут острых ощущений.

Такая необычная идея пришла в голову Лесли, а избранник с радостью поддержал партнершу.

Так как мы оба были в мешковатых шортах, я думала, что проблем не будет.

Увлеченный процессом Уильям забыл раскрыть парашют на необходимой высоте. Осознавая близость к земле он развернул сначала парашют возлюбленной, а затем свой, получив резкий удар по лицу.

Когда я увидела Уильяма на земле, сначала подумала, что он мертв.

В больнице у мужчины диагностировали переломом носа и ушиб паха. При этом Лесли не пострадала.

Ранее мы писали о том, что любительница эктрима едва не лишилась жизни на киевском Пешеходном мосту. Девушка неудачно приземлилась во время полета прямо на мост, зацепившись парашютом за крепления моста и чудом осталась жива.

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