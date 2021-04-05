Экстремальная пара занялась сексом во время прыжка с парашютом [ Редактировать ]
В США произошел необычный случай. Пара занялась сексом во время прыжка с парашютом и попала в больницу. Об этом сообщает The Sun.
Таким необычным опытом поделились участники "эксперимента" Уильям и Лесли. Влюбленные называют себя "адреналиновыми наркоманами" и часто ищут острых ощущений.
Такая необычная идея пришла в голову Лесли, а избранник с радостью поддержал партнершу.
Так как мы оба были в мешковатых шортах, я думала, что проблем не будет.
Увлеченный процессом Уильям забыл раскрыть парашют на необходимой высоте. Осознавая близость к земле он развернул сначала парашют возлюбленной, а затем свой, получив резкий удар по лицу.
Когда я увидела Уильяма на земле, сначала подумала, что он мертв.
В больнице у мужчины диагностировали переломом носа и ушиб паха. При этом Лесли не пострадала.
Ранее мы писали о том, что любительница эктрима едва не лишилась жизни на киевском Пешеходном мосту. Девушка неудачно приземлилась во время полета прямо на мост, зацепившись парашютом за крепления моста и чудом осталась жива.
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