В ноябре 2021 года в Украине ожидается средняя месячная температура в пределах 1-7 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.

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Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме - пора предзимья, которая начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября).

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

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