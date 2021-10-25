Какой будет погода в ноябре [ Редактировать ]
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В ноябре 2021 года в Украине ожидается средняя месячная температура в пределах 1-7 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".
Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы.
Ноябрь - переходный месяц от осени к зиме - пора предзимья, которая начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября).
Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
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